Inter, Bastoni sulla simulazione: "Mi prendo la responsabilità, ho sbagliato"

Dopo i fatti di Inter-Juventus e le tantissime polemiche scaturite dopo l'espulsione per doppio giallo di Kalulu, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, autore della simulazione che è stata messa sotto la lente d'ingrandimento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt in Champions League: "Sono voluto venire qui perché si è parlato tanto, molto, più di quello che pensassi e immaginassi, di quello che è successo sabato. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo. Quello che ho sentito io è stato un contatto con il mio braccio che rivedendo è stato molto accentuato. Sono qui per ammetterlo e prendermi la responsabilità. Quello che però mi dispiace è il mio comportamento successivo. Un essere umano ha il diritto di sbagliare ma l'altrettanto dovere di riconoscerlo. Per questo sono qua".

Questo fatto può condizionare. Che bastoni vedremo da domani?

"Quello che avete sempre visto, ho più di 300 partite in Serie A e non è vero quello che si dice sul fatto che possa aver risentito di quanto accaduto. Andiamo avanti e non ho nessun tipo di cosa da dire".

Che partita vi aspetta contro il Bodo?

"Al di là del sintetico e del freddo loro sono una squadra forte che è ben organizzata. Oltre a questo ci saranno condizioni a cui non siamo abituati. Hanno vinto con l'Atletico Madrid quest'anno, sappiamo che squadra siano. Non vogliamo però alibi".