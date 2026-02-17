Juve, Spalletti: "Osimhen centravanti completo, ma noi abbiamo roba da mettergli contro"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal playoff d'andata di Champions League sul campo del Galatasaray: "Tutto qui sembra incandescente, bruciare. Qui non c'entra cosa devo diventare, devo essere quello che ci vuole in questo momento perché dovremo avere il coraggio giusto. I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini, che diventano squadra. La miglior cosa che un allenatore può ricevere dal suo gruppo".

La partita con l'Inter è già dimenticata?

"Abbiamo già lasciato quello che è stato, perché andiamo a giocarci il futuro con le partita di stasera e non con quello che è successo l'altro giorno".

Cambiano gli uomini, ma non lo spirito?

"Sì, perché poi diventerà sempre fondamentale come pressi e come esci dalla loro pressione, sta tutto lì: pressare restringe il campo agli avversari e li fa ragionare il meno possibile: è in quel momento lì che tutto può diventare bello e fondamentale per il risultato".

Come si ferma Osimhen?

"Lui ha queste grandi folate fatte di velocità e rabbia, è un giocatore forte e completo ma noi con i due centrali abbiamo roba da poter mettere contro".