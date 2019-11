Del Genio: "Giocheranno i tre centrocampisti insieme, ma non vuol dire che sarà 4-3-3"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TeleA, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Ibrahimovic è ancora un gran giocatore, ma non vince più i campionati da solo. Non è più uno che vince gli scudetti da solo come lo era al Milan, ma sarebbe un buon acquisto per carisma e personalità. Modulo per Milano? Penso che, in virtù dell'assenza di Milik, gli undici si possano facilmente indovinare. Credo che giocheranno tutti i centrocampisti, Allan, Fabian e Zielinski. Se così sarà, non vorrà dire che sarà 4-3-3. E poi nessuno vieta che durante la partita faccia sia 4-4-2 che 4-3-3".