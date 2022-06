Del Genio: "Gravissimo errore sottovalutare la cessione di Mertens, davvero Petagna sarà il vice Osimhen?"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete'.

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete': “Sottovalutare la cessione di Mertens, perché 'non è titolare'… è un gravissimo errore! Dries è stato fondamentale per i gol che ha portato al Napoli in assenza di Osimhen. Ora con tutto il rispetto per Petagna, sarà davvero lui il vice Victor?!”.