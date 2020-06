Del Genio: "Ho una notizia su Koulibaly, la situazione non è quella che tutti raccontano"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly: "Non è assolutamente detto che Koulibaly vada via. Non è certo come dicono molti da tempo. Io credo ci siano un 30% di possibilità di permanenza e sono prudente perché, se dovessi rifarmi a quanto mi hanno detto, potrei dire anche una percentuale più alta. Salvo offerte di club irrinunciabili, posso dirvi che Koulibaly non forzerà per andare via perché sta bene a Napoli ed è legatissimo a città e squadra. Non è così scontato come qualcuno ha narrato, le squadre che possono permetterselo sono poche, pochissime. Si andrà alla cessione solo quando l'offerta soddisferà entrambe le parti. Io spero che resti, quest'anno non ha reso per tanti fattori come la preparazione, l'infortunio, poi le difficoltà di squadra...".