Del Genio: "I cambi ci lasciano perplessi, perché lanci lungo se hai tolto Osimhen?"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la sfida con la Roma e le ultime sulla stagione a Tele A: "Le speranze di Scudetto del Napoli quest’anno arrivavano più che altro vedendo le partite di Milan e Inter più che quelle del Napoli ed ho detto tutto. Cambi? Il Napoli ha finito con Mertens ed Elmas, ma lanciava lungo, lì i lanci non c’entravano più nulla. Lui stesso ha detto che senza Lobotka forse ha sbagliato a togliere Fabian. Se vuoi lanciare lungo poi tieni Osimhen, ma se palleggi e metti Mertens devi creare un link e non puoi togliere Fabian dopo Lobotka altrimenti come fai a palleggiare? I cambi ci lasciano perplessi, lo dice stesso Spalletti, ma lui gioca di strategia di partita in partita e si può sbagliare, il rischio si elimina solo con l’identità di gioco e chiedo a tutti: il Napoli cos’è e che identità di gioco ha per uscire dalle difficoltà? Tutte le mosse erano finalizzate a difendere l’1-0, Elmas e non Politano, poi a 5 dietro…”.