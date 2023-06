Del Genio: "I rifiuti portano bene, pure Sarri e Spalletti non erano prime scelte"

Così sui suoi canali social il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, in merito ai tanti nomi che circolano

"Allenatore Napoli: al momento direi che prima, seconda e terza scelta possono saltare. Non sta scritto da nessuna parte che sia un problema. I due migliori Sarri e Spalletti sono arrivati a Napoli non come prime scelte. I no portano bene al Napoli, un po' meno a chi li dice al Napoli. Storia è questa", così sui suoi canali social il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, in merito ai tanti nomi che circolano per la successione di Luciano Spalletti.