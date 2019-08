Del Genio: "Icardi-Milik? Dipende da che calcio vuoi fare. Hanno caratteristiche totalmente diverse"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle differenze tra Icardi e Milik: "Icardi nell'area di rigore è tra i migliori al mondo, ti anticipa, sente la porta ed è micidiale, poi per il resto non fa granché perchè non partecipa alla manovra e non aiuta i compagni. Se il Napoli ritiene necessario un concretizzatore, di produrre senza l'aiuto della punta, allora va bene, se Ancelotti ritiene necessaria la partecipazione per creare palle gol allora è più idoneo Milik che lascia spazi e fa giocare i compagni con movimenti congeniali a loro. Dipende dal calcio che vuoi fare. Io devo dire che non ho capito la preferenza del Napoli, ma non credo che tutti siano impazziti parlando di contatti ADL e Wanda. Io spero venga, non per la mia preferenza, perché non so ora che cosa abbia Milik in testa visto che il Napoli sta provando a prendere Icardi".