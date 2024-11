Del Genio: “Il Napoli deve migliorare la fase offensiva, ma capisco Conte e vedo segnali”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Il Napoli deve assolutamente migliorare la fase offensiva, è il settimo attacco e l’ottava squadra a produrre occasione da rete. I numeri sono lì e ci dicono che bisogna migliorare e ce lo dice anche Conte con grande onestà.

Però dobbiamo cercare di capire la motivazione, che credo sia questa. La priorità è stata quella di mettere prima mano alla fase difensiva che l’anno scorso era stata disastrosa è la cosa sta riuscendo bene, molto bene in certi casi come l’ultima partita. Aver lasciato così poco ad una squadra che crea un numero incredibile di palle gol ogni partita come l’Inter, dimostra la bontà della fase difensiva del Napoli. Fatta poi tra l’altro a San Siro nella maniera migliore, non abbassandosi, mettendosi a cinque, ma andando a prendere uomo su uomo i giocatori dell’Inter.

Quindi da questo punto di vista capisco il motivo che sta frenando un po’ Conte su un’ulteriore proposta offensiva, ma intravedo segnali che mi fanno pensare che presto vedremo anche una squadra capace di produrre e segnare di più”.