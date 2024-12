Del Genio: "Il Napoli entrerà nella lotta Scudetto grazie all'evoluzione del gioco"

Nel corso di Ne parliamo lunedì su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato anche della lotta Scudetto: "Il Genoa nel secondo tempo l'ha data per persa tentando il tutto per tutto, ha alzato tutti in pressione, lasciava spazio alle spalle ma non abbiamo quella tipologia di attaccante all'Osimhen, forse andrebbe cercata sul mercato.

Lotta Scudetto? Ci entrerà probabilmente grazie all'ultima evoluzione sul gioco. Certe cose le sai fare se fai quel primo tempo, riconquista immediata, sviluppo, terzini nel campo, mezzali che chiudono, riempire l'area, il Napoli s'è evoluto. Poi è giusto dire che bisogna sempre difendere attaccando, lui quello che ha detto tempo fa lo stiamo intravedendo o vedendo".