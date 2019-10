Del Genio: "Il Napoli ha difeso bene, ma doveva fare meglio davanti. Ora 4 punti col Salisburgo..."

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Italia parlando del pareggio con il Genk : “Senza dubbio il Napoli poteva fare qualcosa in più. Si è visto qualche miglioramento quando è entrato Mertens, con Lozano che si è spostato sulla sinistra. Allan ha sofferto tanto e ha fatto evidenti errori tecnici, in questo momento il brasiliano non è il giocatore che tutti conosciamo. Il Napoli ha giocato bene in difesa, anche se ha un po’ sofferto sugli esterni. Milik si è visto più di Lozano ma l’appuntamento con il gol un po’ per sfortuna, un po’ per mancata bravura non è arrivato. In termini di classifica il pareggio potrebbe essere anche un buon risultato dato che, se il Liverpool dovesse fare risultato, gli azzurri sarebbero al primo posto nel girone. Se il Napoli nelle prossime due gare con il Salisburgo dovesse fare 4 punti metterebbe una seria ipoteca alla qualificazione"