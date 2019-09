Del Genio: "Il Napoli non può vincere titoli con le individualità, serve un collettivo da Scudetto"

Paolo Del Genio, giornalista di TeleA, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del match che vedrà di fronte domani proprio il Napoli ed il Cagliari: "Tutte le partite nascondono delle insidie, nel caso del Cagliari sono legate al fatto che ci sono tanti buoni giocatori. Davanti sono forti Castro, Joao Pedro, Simeone. I centrocampisti sono bravi, ci sono Nandez e Rog, un bel po' di calciatori forti in difesa, esperti come Ceppitelli. E' una squadra piena di giocatori buoni ed esperti, possono essere una delle sorprese della stagione. Io penso che il Napoli non vincerà mai nulla con l'individualità, potrà farlo solo con il collettivo, e ci stava riuscendo due anni fa. Anche quest'anno c'è un buon collettivo, la differenza col passato è che quest'anno giochiamo con 18-19 giocatori. Non ci sarà l'uomo Scudetto, speriamo ci sia la squadra Scudetto".