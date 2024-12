Del Genio: "Il Napoli segna poco perché costruisce anche meno! Cambi tardivi..."

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli in questa stagione ha costruito per fare 21 gol, quelli che ha, anzi forse anche meno. In tante partite ha segnato alla prima occasione, quindi non ha costruito tanto. Non è che non ha segnato tanto perché è stato sfortunato, ma non ha segnato perché non ha costruito. C'è un problema di realizzazione legato a un problema della costruzione offensiva.

Conte bocciato? No, ma da 5,5. La prestazione non è tanto diversa da altre prestazioni, cioè una prestazione discreta ma col limite di costruire le occasioni. Ma quando non si costruiva più, nel secondo tempo, avendo una partita pieno zeppa di giocatori offensivi ci si poteva mettere mano prima. Simeone e Neres tre giorni prima, un po' da soli, con azione di coppia avevano messo in difficoltà la difesa della Lazio più di quanto fatto ieri dagli attaccanti titolari".