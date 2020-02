Del Genio: "Il Napoli sta provando a correggere due gravissimi errori"

Paolo Del Genio, giornalista di TeleA e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli sta provando a correggere due gravissimi errori: quello di aver tenuto tutti i calciatori che andavano venduti e quello di non parlare dinanzi ai torti arbitrali subiti. Il Napoli doveva cominciare a farsi sentire molto prima, si è svegliato troppo tardi. E così come con ritardo adesso venderà i calciatori che andavano già venduti, tra l'altro facendo anche un dato economico perché ora che andranno via si ricaveranno sicuramente cifre inferiori".