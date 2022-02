Del Genio: "Impensabile un solo gol su azione per Insigne e Politano, è un'anomalia"

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal: "Insigne? Qualche segnale buono c'è stato. Manca in campionato il gol su azione e questo è incredibile per un giocatore che è arrivato a 19 lo scorso anno. Si tratta di un'anomalia. Per la legge dei grandi numeri, il gol su azione è dietro l'angolo, speriamo arrivi col Venezia ma dovrebbero arrivare nel girone di ritorno. Ma anche Politano ne ha fatto uno solo con la Juventus. Sono pochissimi per due giocatori andati in doppia cifra lo scorso anno".