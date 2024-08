Del Genio: "Impossibile che Osimhen resti. Raspadori? Non è un centravanti da Conte..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Osimhen si è visto soprattutto nelle esercitazioni sui tiri in porta, sia oggi che nei giorni scorsi. Ci sta mettendo grande entusiasmo, si diverte. Ma non partecipa alle partite e alle esercitazioni tattiche. Questa è l'ennesima conferma che non ci sono possibilità che resti al Napoli, altrimenti si valuterebbe anche la possibilità di mandarlo in campo in qualche amichevole, invece niente.

Raspadori? Con Lukaku che non c'è, Osimhen c'è ma è come se non ci fosse, Simeone e Cheddira potrebbero partire e quindi credo che col Modena giocherà Raspadori. Ma gioca solo per queste particolari circostanze, perché in generale credo che Raspadori sia valutato tra i quattro per giocare dietro alla prima punta, l'ha detto anche Conte. Col Modena giocherà lui probabilmente ma solo perché c'è una situazione d'emergenza. Non sono convinto che possa fare il centravanti di Conte, in questo tipo di calcio fisico e verticale è difficile, non è il prototipo di attaccante centrale che vuole Conte".