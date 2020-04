Del Genio: "Impossibile evitare contatti nel calcio, per dieci partite impiegate più di mille persone..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "E' impossibile evitare i contatti nel calcio, sotto questo punto di vista non si può fare nulla. Bisogna fare una valutazione: un campionato di calcio, immaginiamo solo quello di Serie A, sono impegnate per giocare dieci partite sono impegnate mille persone, parlando solo delle società e non dei giornalisti o magari quelli che aprono e chiudono lo stadio. Su queste mille persone dovrebbe esserci un costante monitoraggio, per stabilire che tutto sono negative, non lo so".