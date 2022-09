Del Genio: "Impossibile giocare così bene contro Lecce o Spezia, ma bisogna vincere in qualche modo"

Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "E' impossibile giocare bene così come ieri anche contro Lecce o Spezia ed in tante partite, è ovvio. Bisogna solo portarle a casa in qualche modo, far valere la superiorità tecnica ma bisogna avere l’approccio come nelle grandi sfide. Spesso si complicano perché becchi il gol, ma bisognare stare lì perché prima o poi tu lo fai con la tua qualità".