Del Genio: "In estate si può rinunciare a 100mln, ma il problema sono gli ingaggi da 10-12..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ero abbastanza sicuro del fatto che Spalletti restasse in azzuro. Nessuna sorpresa anche sull'altra dichiarazione di De Laurentiis, secondo cui possono sempre arrivare offerte indecenti per i calciatori. Il problema non è tanto rinunciare a 100 milioni, il problema è che i calciatori fanno fatica a rinunciare 10-12 milioni di ingaggio. Quando si gioca così bene come il Napoli è quasi automatico che resti sempre concentrato e fai meno fatica perché ti diverti".