Del Genio in lacrime: "Ricorderò sempre la sua umanità verso un giovane cronista"

Dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto in lacrime su Radio Kisss Kiss Napoli: "E' difficile parlare, Diego ci ha lasciati. Stavolta non ce l'ha fatta, il dolore è grande. E' un grande dolore, non riesco a dire altro, lo ricordo sempre disponibile anche verso un giovane cronista che ha apprezzato la sua umanità".