Del Genio: "Insigne via? Tifo Napoli, mi dispiacerebbe solo in caso di indebolimento"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul rinnovo di Insigne:

"Rinnovo Insigne? Il calcio ormai con i sentimenti non c'entra più niente. Io sono tifoso del Napoli, non di un singolo giocatore, e mi interessa più capire eventualmente che profilo verrebbe preso per sostituirlo. A me dispiacerebbe solo perché si andrebbe solo su una scommessa o una soluzione interna, mi dispiacerebbe solo in caso di un indebolimento del Napoli, non me ne voglia Insigne e non me ne vogliano i tifosi di Insigne. Io voglio che resti, ma se mi dicono che risparmiando quell'ingaggio con 3 giocatori da 2mln migliorano l'organico, allora va bene.

E' più probabile l'impoverimento tecnico, ma bisogna capire pure Spalletti come vorrà giocare. Se vorrà accentuare il calcio su Osimhen allora si può fare un calcio più diretto, non congeniale a Insigne, invece se si vuole palleggiare sempre meglio di Insigne ce ne sono pochi. Bisognerebbe ragionare così, senza condizionamenti, ma noto che chi è in buoni rapporti con il giocatore ed il procuratore si fa condizionare, chi non ce li ha altrettanto si fa condizionare".