Del Genio: "Inzaghi 3 giorni fa si è lamentato degli arbitri. Crede sia l'Inter penalizzata..."

Il giornalista Paolo Del Genio ai microfoni di Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', ha commentato l'attuale situazione in Serie A legata agli errori arbitrali ed alle relative polemiche. Di seguito le sue dichiarazioni: "Inzaghi si è lamentato degli arbitri tre giorni fa, raccontando di torti clamorosi subiti dall’Inter che io sinceramente ho fatto un po’ fatica a ritrovare. Però l’ha fatto. Poi l’ha fatto Gasperini, ieri l’ha fatto Ibrahimovic… Gli errori ci sono ovunque? Inzaghi pensa che la squadra penalizzata è l’Inter. Io per esempio, notoriamente tifoso del Napoli, dopo la Roma ho detto fosse giusto non dare il rigore”.

