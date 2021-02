Del Genio ironizza: "ADL-Sarri? Senza numero memorizzato poteva pensare ad un imitatore"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul contatto tra ADL e Sarri: "Non metto in dubbio la notizia data da alcuni sul contatto tra ADL e Sarri. Immagino lo stupore di Sarri alla telefonata: non avrà creduto ai suoi occhi. Avrà il numero memorizzato altrimenti avrebbe pensato ad un imitatore da un numero che non conosceva. Mai avrebbe immaginato secondo me una telefonata di ADL. Se un giorno dovesse tornare la cosa più difficile sarebbe la conferenza stampa (ride, ndr), sarebbe fantastico vederli insieme dopo tutto quello che è successo e che abbiamo letto, ma ora tornando seri Sarri chiederebbe una squadra più competitiva, non che questa non lo sia, ma mancano i presupposti per metterci le mani".