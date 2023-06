Del Genio: "Italiano il primo in Italia a fare una cosa tipica di Guardiola"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Italiano è bravo, mette bene le squadre in campo, poi non so dire se sia pronto o meno per allenare il Napoli. Italiano è stato il primo ad alzare il centrale a centrocampo come Guardiola. Quando è arrivato Spalletti due anni fa ma quando è stato annunciato ho detto: azzero le mie convinzioni e lo valuto da oggi in poi e il secondo anno è stato eccezionale".