Del Genio: "Juve con due attaccanti, perciò Maksimovic a destra per stringere con i centrali"

Nel corso di Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle possibili scelte di Ancelotti per Torino: "Dovrebbe giocare Maksimovic a destra. La Juve gioca con Ronaldo che è una finta ala sinistra e quindi con due attaccanti, Ronaldo e Higuain, bisogna tenere il terzino stretto e quindi tre difensori per non rischiare l'uno contro uno".