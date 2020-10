Del Genio: "Juve e Lega hanno chiesto al Napoli di commettere un reato contro la ASL?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio interrogato da un ascoltatore su Juve-Napoli: "Lega e Juve se paragonano la situazione del Napoli a quella di Milan, Torino e altre che hanno isolato i positivi, dimostrano di essere in malafede. Queste squadre non hanno giocato con una squadra come il Genoa con 18 contagiati, non si può non sottolineare questo aspetto. La gara andava spostata a martedì, in modo da far passare 9 giorni per avere dei risultati dai tamponi più credibili. Poi la Juve e la Lega hanno chiesto al Napoli di commettere un reato disattendendo la decisione della ASL?".