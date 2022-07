Del Genio: “Kepa a Napoli per fare il titolare, col suo arrivo si dovrà prendere un secondo”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal’

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal’: “Kepa? Andrà via dal Chelsea perché Mendy l'ha superato nelle gerarchie ed è per questo che lo spagnolo vuole giocare. Quindi se viene a Napoli verrà a fare il titolare. In quel caso Meret potrebbe andare via e servirebbe un secondo portiere che farebbe da chioccia allo spagnolo. Se fossi nel Napoli punterei Sirigu che verrebbe tranquillamente a fare il secondo di Kepa a Napoli".