Del Genio: "Koulibaly fortissimo, ma a volte commette errori come col Milan"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Lungi da me voler criticare Koulibaly, ma nei big match si è trovato coinvolto in gol pesanti subiti, come col Milan, quando non è salito. Koulibaly ha una grande forza ma c'è qualche momento in cui c'è un leggero calo di attenzione e questo conta più delle qualità tecniche".