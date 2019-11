Del Genio: "L'amore di noi tifosi per il Napoli deve essere superiore ai giocatori, sono di passaggio"

Con un post sui suoi profili social, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del momento del Napoli: "Adesso noi tifosi siamo delusi e arrabbiati. Adesso abbiamo, giustamente, da ridire molto sulla società e sulla squadra. Però, parlo da tifoso, la società continuerà il suo percorso, i calciatori, oggi a Napoli domani da qualche altra parte, pure. Noi tifosi siamo e dobbiamo mostrarci superiori alla società ed ai calciatori. Il nostro amore per il Napoli è altra cosa, non paragonabile ai loro, legittimi per carità, interessi professionali. Quindi noi facciamo la nostra parte alla grande come sempre, loro , tutti, De Laurentiis, Ancelotti, i calciatori, sono di passaggio, il Napoli siamo noi".