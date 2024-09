Del Genio: "La mia formazione preferita è col 4-2-3-1 e McTominay da trequartista"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è divertito a snocciolare la sua formazione-tipo per il Napoli nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Io spingo per vedere McTominay da trequartista come con la Scozia e come faceva spesso al Manchester United. Non me ne voglia Anguissa, ma 4-2-3-1 con Gilmour e Lobotka in mediana e McTominay sulla trequarti sarebbe la mia formazione preferita. Vogliamo fare il giochino? E facciamolo, tanto parliamo di pallone e nessuno si offende.

Io sono contro ormai la formazione-tipo, nel calcio moderno, ma se dobbiamo fare il giochino possiamo farlo. Io dico 4-2-3-1 con: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka; Neres, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Questa è la mia formazione preferita. Poi è chiaro che possono giocare Politano, Anguissa, Mazzocchi, Spinazzola. Ci sono 4-5 co-titolari. Col 3-4-2-1 perdi un po' di qualità perché devi escludere uno tra Gilmour e McTominay".