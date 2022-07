Del Genio: “La preparazione cambierà, bisogna completare l’organico al più presto”

"L’inizio del ritiro arriva a soli 37 giorni dall’inizio del campionato, molto meno rispetto agli altri anni".

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dal ritiro di Dimaro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Stamattina gli azzurri hanno lavorato molto sul piano atletico, niente tattica e nessun lavoro tecnico individuale, dovremo attendere il pomeriggio per vedere qualcosa d’interessante.

Un ritiro particolare? L’inizio del ritiro arriva a soli 37 giorni dall’inizio del campionato, molto meno rispetto agli altri anni. La preparazione atletica cambierà, probabilmente si proverà ad avere una partenza sparata per via della sosta che ci sarà a novembre per i Mondiali. Molte squadre saranno al 100% della forma fisica dalla prime giornate, ma non in grado di esprimerla per il gran caldo che farà. Per via di questa complicanza di preparazione bisognerà cercare di completare l’organico il prima possibile, immagino che nelle prossime settimane il Napoli risolverà tutti i nodi”.