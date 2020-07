Del Genio: "Lasciato 1 tiro a Barça, Milan ed in Coppa. Chi parla di problemi difensivi non segue il Napoli"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il dato sul Napoli miglior difesa post-Covid per occasioni pericolose lasciate agli avversari: "Il Napoli lascia pochissimo agli avversari, anche in Coppa Italia la fase difensiva è stata perfetta ed il Barcellona, oltre al Milan, è riuscito a tirare una sola volta. Lo dicono i numeri, non sono opinioni, che il problema è davanti nel concretizzare. Chi parla di problemi difensivi in questo momento dice è una cretinata, non si documenta. Juventus, Inter e Lazio ne stanno prendendo tantissimi, se parlate di problema difensivo significa che non sta seguendo il Napoli, tanto meno le statistiche".