Del Genio: "Lecce-Napoli gara più importante della storia, Spalletti da tempo ha capito tutto"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della gara di venerdì e della reazione dopo l'ultimo ko col Milan: "Lecce-Napoli è la partita più importante della storia del calcio, non solo della storia del Napoli (sorride, ndr). Diciamo questo perché il Napoli deve vincere questo Scudetto, e lo vincerà, al 99999% lo vincerà, ma quell'unica possibilità su un milione significherebbe che bisognerebbe chiudere e finirebbe il calcio qui. Per evitare tragedie sportive non facciamo cavolate, tutti concentrati come dice Spalletti e per questo ho messo 4 a tutti i giocatori ed 8 a Spalletti che sta provando in tutti i modi a dire che non è ancora finita.