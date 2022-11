Del Genio: "Lozano-Politano ottimi ma non al livello di Kvara-Osi, il Napoli cambierà a destra"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Luiz Henrique è un buon calciatore, ma quello che sto notando è che stanno uscendo diversi nomi di calciatori di piede mancino ma che giocano a destra, in attacco. Questo mi fa capire che qualcosa il Napoli a destra vuole fare l'estate prossima. Lozano e Politano sono due buoni giocatori, anzi due ottimi giocatori, però non sono al livello di Kvaratskhelia e Osimhen. Non me ne vogliano, ma sono di un livello un po' inferiore".