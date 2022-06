Del Genio: "Luis Alberto può giocare solo in un ruolo, ma non cambierei nessun centrocampista"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Luis Alberto è una mezzala e basta, non penso possa essere collocato dietro la punta, può farlo ma il suo ruolo naturale è di interno sinistro sia nel 3-5-2 di Inzaghi che nel 4-3-3 di Sarri. A centrocampo comunque non cambierei nessuno, anche se qualcuno potrebbe partire, come Demme".