Del Genio: "Lukaku deve restare il titolare! Ricordate le gare con Torino e Roma?"

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen dà più soluzioni rispetto a Lukaku che ha bisogno di un certo tipo di calcio. Osimhen puoi servirlo con i cross, in profondità. Forse Lukaku è più forte nello stretto e tecnicamente, la sua presenza prevede delle giocate più complicate, con Osimhen risolvi i problemi anche con una palla lunga che poteva diventare una palla goal. Lukaku non ha la mobilità che ha Osimhen.

McTominay falso nove? Molti me lo dicono sulla scorta di ciò che fa l’Atalanta con Pasalic. Secondo me McTominay è più forte di Pasalic e potrebbe farlo quel ruolo. Il problema è che gli esterni d’attacco dell’Atalanta sono vere punte e possono anche sostituirsi al falso nove. I nostri esterni sono attaccanti esterni e che diventino loro i terminali offensivi quando esce McTominay la vedo più complicata. Hojlund? Sta giocando allo United, piace molto ad Amorim e non credo verrà ceduto. Il Manchester United lo ha pagato 80 milioni, non mi aspetto che ce lo regalino. E’ un buon giocatore, ma non credo sia sul mercato. McTominay siamo riusciti a prenderlo perchè erano diversi anni che giocava poco.

Lukaku? Al di là delle idee che raccolgo durante le mie trasmissioni, credo che Conte non farà alcuna mossa netta e definitiva. Lukaku deve restare il titolare del Napoli, con la Roma l’ho visto in grande crescita. Ricordiamoci la penultima e la terzultima quando stava crescendo. Se però Lukaku becca la giornata come contro la Lazio al 60′ sarebbe giusto trovare una soluzione alternativa”.