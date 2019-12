Del Genio: "Manca equilibrio, Fabian-Zielinski non possono giocare insieme né a 2 né a 3!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, ha provato ad analizzare la situazione in casa Napoli ai microfoni della radio ufficiale: "Fabian e Zielinski sono due grandi calciatori, ma non sono coppia di centrocampo in una linea due e neanche coppia di mezzali in un 4-3-3, tant'è che le cose sono andate meglio quando Fabian è passato in mezzo. Bisogna cominciare a ragionare anche sulla posizione di Di Lorenzo, l'unico che salta l'uomo in questo momento. La squadra deve trovare equilibrio e per trovarlo bisogna limitare le velleità offensive, abbassando il baricentro e mettendo calciatori più combattivi e dando soprattutto un partner credibile a Milik, che secondo me è Mertens".