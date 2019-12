Del Genio: "Manca un centrocampista geometrico, in estate chiesi ad Ancelotti di Elmas..."

Il giornalista Paolo del Genio è intervenuto ai microfoni di Tele A: "Il problema principale è stato l'ottimismo, forse perché da quando ADL è arrivato ha ottenuto grandi risultati. I segnali c'erano, il presidente non è un uomo di calcio per problemi tecnici, ma allenatore e dirigenti dovevano placare l'ottimismo e inquadrare la situazione di una squadra non omogenea. Manca un centrocampista d'interdizione, geometrico, col Bologna c'erano tre mezzali, senza fase difensiva, ci sono volute queste partite per capirlo? Chiesi Elmas che giocatore è ad Ancelotti a Dimaro, mi disse simile a Fabian e Zielinski e quindi mi chiesi ma Allan resta solo, tant'è che quando non c'è è un disastro".