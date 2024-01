Del Genio: "Mazzarri in confusione, non è l'allenatore giusto e lo dicono i fatti!"

Walter Mazzarri è l'uomo giusto per la panchina del Napoli? Risponde Paolo Del Genio, intervenuto nel corso della trasmissione 'Tap In'

Walter Mazzarri è l'uomo giusto per la panchina del Napoli? Risponde Paolo Del Genio, intervenuto nel corso della trasmissione 'Tap In' in onda sul canale Youtube Psn Tv: "Credo proprio di no. O meglio i fatti dicono di no. Noi siamo tifosi e ci auguriamo che improvvisamente Mazzarri ci faccia vedere cose che in questo momento non mi aspetto più.

Perché vedo Mazzarri oramai in confusione e vedo soprattutto che non c'è stato quel lavoro alle spalle, visto che adesso si sono tenuti parecchi allenamenti. E quando ci sono parecchi allenamenti e vedi Gollini che lancia su Raspadori, ti domandi. In questi allenamenti cosa abbiamo fatto?".