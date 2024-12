Del Genio: "McTominay può fare il falso 9, ma non con gli esterni che ha il Napoli"

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "McTominay falso nove? Molti me lo dicono sulla scorta di ciò che fa l’Atalanta con Pasalic. Secondo me McTominay è più forte di Pasalic e potrebbe farlo quel ruolo. Il problema è che gli esterni d’attacco dell’Atalanta sono vere punte e possono anche sostituirsi al falso nove. I nostri esterni sono attaccanti esterni e che diventino loro i terminali offensivi quando esce McTominay la vedo più complicata.

Hojlund? Sta giocando allo United, piace molto ad Amorim e non credo verrà ceduto. Il Manchester United lo ha pagato 80 milioni, non mi aspetto che ce lo regalino. E’ un buon giocatore, ma non credo sia sul mercato. McTominay siamo riusciti a prenderlo perchè erano diversi anni che giocava poco.