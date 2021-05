Del Genio: "Mercato? Vi spiego perché con la Champions non ci sarebbe stata grande differenza"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Quando la squadra era in bilico, e si parlava di Champions, io dicevo: non ci sarà questa differenza. Se il Napoli fosse andato in Champions non avrebbe fatto acquisti da Real Madrid e ora non indebolirà l'organico rischiando la Champions prossima. Ci sarà qualche ritocco ma ai nastri di partenza l'organico sarà simile a quello attuale".