Del Genio: "Meret si ferma 3-4 volte all'anno, serve sempre un altro forte con lui"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Parliamo sempre delle qualità tecniche di Meret, ma lui è vulnerabile e questo è da tenere in considerazione. Per questo c'è un portiere esperto come Ospina. Anche l'anno prossimo puntare su di lui mi sta bene ma serve un altro portiere forte perché Meret si ferma 3-4 volte all'anno".