Del Genio: “Meret titolare a Verona solo se sa di restare, altrimenti Sirigu”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal’: “Meret? Spalletti deve essere informato dalla società e in caso di cessione farei giocare Sirigu a Verona. Meret è un buon portiere, ma bisogna schierare chi sa che resta. Se sa che deve prepararsi per andare via non sarebbe nella migliore condizione per giocare. Per ora, in assenza di altre informazioni, mi attengo a quello che ci è stato detto dal Napoli. Giuntoli ha detto che il Napoli avrebbe preso un solo portiere da affiancare a Meret. Se così fosse allora mi aspetto Meret in campo contro il Verona e Sirigu in panchina”.