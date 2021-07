Del Genio: "Mi devo calmare, ma i primi allenamenti di Spalletti mi entusiasmano"

Nel corso di 'Radio Goal', il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dei primi allenamenti del Napoli a Dimaro: "Mi devo calmare, perché se no mi dicono che mi esalto troppo. Ma devo dire che i due primi allenamenti di Spalletti mi sono piaciuti molto e mi entusiasmano. Su questo credo di essere sono oggettivo. Quella difesa a quattro, che si muoveva prima sul giro palla e sul cambio gioco e poi scappando all'indietro sulle verticalizzazioni, mi ha fatto pensare a quelle cose che non sono andate bene per scarsa organizzazione dei movimenti della linea a quattro. Lavorando con Calzona, come faceva Sarri e come fa oggi con Spalletti, in maniera maniacale e ripetuta più volte su questi movimenti si potrebbe evitare un certo tipo di gol subiti".