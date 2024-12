Del Genio: “Mi oppongo alle critiche a Lukaku, una delle sue migliori gare! E la mossa di Conte…”

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato così il successo del Napoli contro il Venezia al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Terza vittoria consecutiva, numeri importanti, vittoria difficile perché queste partite hanno una chiave di lettura semplice: prima si segna più facili diventano, altrimenti si complicano. Rigore, occasioni, ma mi opporrò fortemente a dure critiche a Lukaku perché ha fatto una delle sue migliori partite.

Ha costruito, stava segnando, anche dopo un primo tempo poco presente e con il rigore sbagliato. Ma s’è riscattato da giocatore di carattere con un grande secondo tempo. Raspadori ha fatto il gol importante, per il Napoli, per se stesso, per il mercato, anche per la mossa di Conte che era chiamata dal campo ed il mister l’ha fatta. Quando le mezzali hanno difficoltà ad incidere devi mettere un giocatore offensivo e la scelta ha ripagato col gol”.