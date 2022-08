Del Genio: "Mi spiace dirlo, ma ora Meret deve andar via o gli faranno sempre le pulci"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Alex Meret nel suo intervento durante la trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Alex Meret nel suo intervento durante la trasmissione 'Radio Goal': "Meret ha sicuramente responsabilità, ma se Mario Rui non gli alza la gamba in faccia forse l'aiuta. Un portiere deve essere sicuro del fatto suo da non farsi condizionare da quella gamba, ma è facile dirlo così. Non è riuscito a mettere tutta l'energia e l'attenzione su quel colpo di testa.

Su Meret il problema non è il gol di ieri o il rigore con l'Adana. Il problema va affrontato con lucidità: forse, mi dispiace dirlo perché è un portiere molto forte, non ci sono le condizioni per restare perché ogni cosa che succede gli si fanno le pulci. Per quanto è delicato il ruolo, spero che Meret vada via. Ma non è una bocciatura a lui, è una considerazione in virtù della situazione che s'è venuta a creare".