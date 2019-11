Del Genio: "Milan-Napoli sfida tra squadre non serene. Mi sorprenderebbe l'esclusione di Callejon"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla gara degli azzurri contro il Milan: "Per il Napoli le speranze erano tutt'altre, stesso discorso anche per il Milan. Sarà una partita tra due squadre non serene che per uscire da un momento così delicato devono fare risultati forti. Per il Napoli, un colpo a MIlano, avrebbe un significato psicologico determinante.



Formazione Napoli? Centrocampo robustissimo con giocatori che hanno gamba. In attacco, con Insigne e Lozano, sarà un attacco leggerissimo. Speriamo il campo sia in buone condizioni e che i due attaccanti non vengano lasciati soli.



Mertens e Llorente? Stasera dovrebbero essere le alternative in attacco. Callejon fuori sarebbe molto sorprendente".