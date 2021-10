Del Genio: "Modulo? Molti opinionisti vengono qui non vedendo neanche la partita"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui giudizi riservati a Zielinski: "Col Bologna s'è visto un 4-2-3-1, molti vengono nelle tv dopo aver visto solo la sintesi o diretta gol con tutte le partite e ci fanno pure le lezioni dicendo che Zielinski è in difficoltà perché gioca mezzala o sottopunta, il Napoli li alterna e non è quello il problema perché fa un po' di tutto. Lo stesso Zielinski ha fatto bene nel 4-2-3-1 la scorsa stagione, ma così confondono i tifosi che ascoltano. Dovete venire a Napoli per il gettone, ma non vi avventurare nei meandri tattici e restate sul generale. Zielinski non in forma? Ma mica hanno ascoltato la conferenza stampa di Spalletti che l'ha detto, chiediamo troppo"