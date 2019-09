Del Genio: "Molti sono impreparati, non è cambiato modulo e lo farò ribadire ad Ancelotti. Non sono opinioni, ma grafiche satellitari"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul modo di giocare del Napoli: "Regista? Il Napoli non rinnegherà la sua scelta, non ha acquistato centrocampisti di un certo tipo anche se Allan ci ha giocato lì all'Udinese ed altri potrebbero giocarci, ma il Napoli andrà avanti con la sua idea, che è la stessa dell'anno scorso. Poco equilibrio? L'originale delle difficoltà tattiche potrebbero essere atletiche. Quando non stai bene fisicamente le problematiche diventano tattiche. Tutti i gol presi, a Firenze e Torino tranne il primo, la difesa era schierata e Di Lorenzo ha agito quasi da terzo centrale.

Il Napoli gioca allo stesso modo dell'anno scorso, ora molti hanno delle convinzioni ma qui non siamo nel campo delle opinioni. Molti sono impreparati. Ormai con le posizioni medie dal satellite che fornisce la Lega, capiamo che il Napoli gioca esattamente come l'anno scorso. Giocando così il Napoli ha vinto 25 gare, creando quasi sempre il doppio degli avversari e per due partite così non si può rinnegare l'idea di gioco. Molti in tv vanno per la cosa effetto e chi urla 'bisogna passare 442, 433', 'quello non deve giocare. Molti ormai stanno mandando fuori strada i tifosi. Ad ogni partita noi mostriamo le posizioni medie del satellite, non quindi le nostre opinioni. Il Napoli non ha cambiato rispetto all'anno scorso, possiamo chiamarlo come vogliamo il modulo, ma è 442 in fase difensiva con gli esterni che non lasciano soli i centrocampisti e in fase di possesso si parte dalla costruzione da dietro con 2 o 3 difensori e poi sviluppa in diversi modi in base a avversari e caratteristiche degli interpreti. Dopo Napoli-Sampdoria lo chiederò anche ad Ancelotti nella mia solita intervista post-partita, gli dirò 'visto che non mi stanno a sentire, se tu la ribadisci è meglio' (ride, ndr)".