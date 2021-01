Del Genio: "Napoli concreto, ma quando non segna o raddoppia va subito in ansia"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, analizzando la vittoria sulla Fiorentina: "Demme la chiave? Ha grandi meriti, è uno che aiuta sempre il portatore. La sua corsetta invisibile di 10 metri facilita tutte le giocate. La chiave per vincere le partite è metterla dentro anziché fuori come accaduto spesso.

Insigne? Ha trovato l'unico centimetro per metterla, non c'era molto spazio, andava messa lì per non far intervenire il difensore o più avanti il portiere. Era l'unico centimetro possibile. Sul passaggio corto, lungo, la verticalizzazione, il cross, è il miglior giocatore in circolazione.

Finalmente Napoli cinico e concreto? Il fattore mentale subentra dopo, se tecnicamente e tatticamente fai le cose bene sei più tranquillo e fai tutto meglio. La base è la qualità tecnica, ma quando per mille motivi non riesce ad esprimere va eccessivamente in tensione. Se non segna o raddoppia subito va troppo in ansia".